Autoritațile regionale au fost avertizate de cele centrale sa ia in considerare suspendarea operațiilor neesențiale pana la stabilizarea aprovizionarii cu energie in Ucraina, potrivit Sky News și Mediafax.

Mai multe explozii au fost auzite in zorii zilei de joi in orasul Djankoi, din nordul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat si anexat ilegal de Rusia in 2014, a informat agentia locala Ukrinform, care a adaugat ca in zona se vedeau ridicandu-se coloane de fum, transmite EFE, conform Agerpres.

Racheta care a lovit Polonia, marți seara, a fost trasa de forțele ucrainene in incercarea de a dobori un proiectil rusesc care se apropia, au declarat oficiali americani, citați de surse oficiale, informeaza Independent.

Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs vineri, in Oceanul Pacific, in apropierea arhipelagului Tonga. Autoritațile au emis avertizari de tsunami.

Autoritatile din Grecia nu au descoperit nimic suspect intr-un avion al companiei Emirates, care efectua o cursa catre New York si care a fost fortat sa revina la Aeroportul International din Atena, dupa o alerta de securitate, a comunicat, joi, politia elena, anunța Rador.

Autoritatile britanice verifica un obiect suspect depistat in apropierea biroului premierului Liz Truss si a sediului Guvernului britanic, in centrul Londrei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, scrie Mediafax.

Autoritatile din Somalia au avertizat ca sute de mii de oameni ar putea muri de foame, in urmatoarele saptamani. Eforturile de a trimite ajutoare sunt complicate de conflictul vechi cu militantii islamisti ai gruparii Al Shabaab.

Autoritatile ruse au recunoscut "erori" comise in cadrul mobilizarii decretate de catre presedintele rus Vladimir Putin in razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP, scrie News.ro.