- Incendiile de vegetatie fac prapad in vestul Canadei, acolo unde a fost decretata stare de urgenta. Doar pe parcursul zilei de marti, peste cinci mii de oameni din provincia Columbia Britanica au primit ordin de evacuare, iar inca in jur de 32 de mii au fost indemnați sa se

- New York-ul si mai multe regiuni din estul Statelor Unite si Canadei erau marti acoperite de o perdea cenusie cu miros de fum provenit de la incendiile care afecteaza vestul Statelor Unite si Canada, informeaza AFP. Serviciile de protectie a mediului din statul New York au emis pentru restul zilei…

- Situația din provincia canadiana Columbia Britanica se inrautațește cu fiecare ora. Incendiile izbucnite in orașul Lytton ca urmare a temperaturilor extreme, 49.5 grade Celsius, unice in istoria Canadei au cuprins intrg orașul, iar oamenii au fost evacuați de urgența, relatreaza CNN. Imaginile surprinse…

- Cateva sute de decese bruste, spitalizari in crestere si multiplicarea incendiilor forestiere: vestul Canadei si al Statelor Unite se sufoca sub efectul temperaturilor insuportabile, noteaza AFP. Valul de caldura, care a declansat alerte de canicula in zone in care traiesc milioane de…

- Un val de caldura care a depasit recordul de temperatura in vestul Canadei si in nord-vestul SUA a dus la decesul a sute de oameni si la declansarea de incendii de vegetatie.In Columbia Britanica, au fost raportate cel putin 486 de decese subite pe parcursul a cinci zile. „Aceasta a fost o…

- Cateva zeci de persoane au decedat brusc luni si marti in zona Vancouver, un varf al mortalitatii care are legatura, cel mai probabil, cu valul canicular care a afectat vestul continentului american, conform informatiilor furnizate marti de politia federala canadiana, transmite AFP. Doua…

- Un val de caldura face ravagii in nord-vestul Statelor Unite și in vestul Canadei, doborand record dupa record, iar meteorologii anunța ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar și …