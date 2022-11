(VIDEO) Alertă de incendiu într-un bloc din Timișoara Aproximativ 100 de persoane dintr-un bloc cu 20 de etaje din Timișoara au fost evacuate, aseara, dupa ce a pornit alarma de incendiu. Locatarii au fugit pe scari, unii doar cu hainele de pe ei, potrivit Opinia Timișoarei . La fața locului au ajuns noua autospeciale de pompieri, și patru echipaje SMURD. Nimeni nu a avut insa nevoie de ingrijiri medicale. Dupa zeci de minute de cercetari, pompierii nu au gasit nici o sursa de flacara, fum sau miros. Din primele informații, alarma de incendiu s-a declanșat la etajul 12 al blocului, din cauze neidentificate, spun pompierii. Oamenii au fost lasați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

