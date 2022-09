Stiri pe aceeasi tema

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti. Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele unui procent…

- Conservele de ton sunt un adevarat pericol pentru sanatate. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii de la Universitatea Binghamton, din New York, SUA. Aceștia susțin ca in producția conservelor se folosește zinc, insa producatorii susțin ca o fac doar pentru proprietațile sale antimicrobiene, care…

- Acesta este momentul terifiant in care doi barbați sunt aruncați in aer de o presupusa mina maritima ruseasca, dupa ce au inotat pe o plaja din Odesa, Ucraina. Detonația infioratoare a ranit și alți doi, dupa ce o mulțime de vizitatori de pe plaja s-au adunat, in ciuda avertismentelor de a evita coasta.…

- Un rechin a fost filmat de turiștii care se aflau pe plaja Kamari de pe insula greceasca Kos, la o distanța de aproximativ 50 de metri de țarm. Turiștii care se aflau in apa s-au indreptat rapid catre mal pentru a se feri de pericol, scrie greekcitytimes.com. Jackie Jones, o femeie din Staffordshire, Marea…

- Thomas Angelopoulos, directorul Centrului de Sanatate din Prinos, , atrage atenția cu o postare pe Facebook legata de izbucnirea cazurilor de coronavirus pe insula Thassos. „Din cauza unui focar mare de incidente Covid-19 pe insula, deși nu este obligatoriu, se recomanda purtarea maștii in toate locurile…

- O alerta cu bomba pe aeroportul din San Francisco a dus la evacuarea terminalului pentru zboruri internationale in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat politia locala, conform Agerpres, care citeaza Reuters. Fortele de ordine au primit o alerta cu bomba si au gasit un „pachet suspect”, a scris…

- Programata pentru miercuri dupa-amiaza, lansarea rachetei Vega-C, a Agenției Spațiale Europene, a fost oprita la ora 14:15, cu un minut și 29 de secunde inainte de desprinderea de rampa (T-1:29). Motivul ar fi o problema semnalata in locația de lansare, se precizeaza pe site-ul spaceflight.com, unde…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, afirma ca exista explicații pentru prețurile mari de pe litoralul romanesc: „Criza economica, perioada post-pandemica, creșteri de prețuri la utilitați…”. El spune ca prețul de 200 de lei pentru amplasarea unui cearșaf pe plaja „a fost total nefericita”. „Chiar…