UPDATE: Intervenția polițiștilor s-a incheiat fara incidente. Cele 3 bagaje au fost deschise, in interior fiind identificate obiecte vestimentare. Știrea inițiala: Trei bagaje suspecte gasite pe strada Iulian Antonescu din Bacau au pus pe jar autoritațile. Poliția anunța ca la locul suspect acționeaza pirotehniști, iar circulația este restricționata. „La data de 31 mai 2023, in […] Articolul VIDEO – ALERTA 112! Trei bagaje suspecte, pe o strada din Bacau – UPDATE a fost publicat in Ziarul de Bacau .