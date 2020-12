In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, noteaza AFP. "Suntem pe punctul de a castiga aceste alegeri", a declarat presedintele in exercitiu in fata a cateva sute de suporteri reuniti in aer liber la Valdosta. "Vor incerca sa va convinga ca noi am pierdut. Nu am pierdut", a adaugat el in strigatele multimii entuziaste. In pofida acuzatiilor sale de frauda, tribunalele au respins o multime de recursuri in justitie prezentate…