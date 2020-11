Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware,…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au izbucnit acțiuni de protest dupa alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit ultimelor date, invingatorul cursei este democratul Joe Biden, insa rezultatele sunt contestate de Donald Trump, acuzand de mai multe nereguli. Echipa de…

- "Opriti numararea", scandau zeci de sustinatori ai lui Donald Trump in fata unui centru de numarare a voturilor la Detroit, in Michigan - un stat-cheie in care Joe Biden a obtinut o victorie, si unde echipa de campanie a lui Donald Trump a lansat o actiune in justtitie prin care cere acces liber la…

- UPDATE, ora 11:05 -Numaratoarea voturilor continua in Statele Unite, atentia fiind acaparata de cursele foarte stranse din cateva state care detin in acest moment cheile Casei Albe. Candidatul democrat Joe Biden a afirmat ca are incredere ca va castiga. Succesul in Michigan si Wisconsin l-au adus mai…

- Reporterii Fox News care transmiteau de la fața locului au fost nevoiti sa paraseasca zona sub escorta politiei. Aceste masuri au fost luate din cauza prezenței ostile a aproximativ cincizeci de susținatori ai lui Donald Trump, dintre care unii erau inarmați conform presei locale. Portul de…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…