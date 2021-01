Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sustinatori ai presedintelui american aflat la final de mandat, Donald Trump, se indreptau miercuri spre centrul Washingtonului pentru o demonstratie de forta, in timp ce Congresul urmeaza sa certifice infrangerea sa la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a respins proiectul de lege al bugetului apararii pe 2021. Proiectul prevedea acordarea unui total de 740,5 miliarde de dolari sistemului de aparare american si a fost adoptat cu o larga majoritate in Congres, relateaza presa internationala.

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Curtea Suprema din statul american Pennsylvania a respins sambata o noua plangere depusa de echipa de campanie a lui Donald Trump care denunta nereguli in cadrul scrutinului prezidential, reducand astfel aproape la zero posibilitatea unei modificari a rezultatelor, relateaza AFP. Plangerea depusa de…

- Daca Biden va intra in Casa Alba (și judecand dupa evoluția evenimentelor, acest lucru devine din ce in ce mai evident), aceasta dorința are toate motivele sa se implineasca. Este simbolica candidatura probabilului secretar de stat al SUA in persoana lui Anthony Blinken, care este un produs rafinat…

- BUCUREȘTI, 22 nov - Sputnik. Rusia așteapta sfarșitul confruntarii politice interne din Statele Unite, nu exista niciun motiv ca Moscova sa-l felicite pe caștigator la alegerile prezidențiale din Statele Unite, a declarat președintele rus Vladimir Putin. © AP Photo / Bernd WuestneckLa ce ar trebui…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…