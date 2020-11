Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware, si alaturi de el se va afla Jill Biden (sotia lui Joe Biden - n.r.), vicepresedinta aleasa Kamala Harris si Doug Emhoff", sotul acesteia, a transmis echipa de campanie a lui Biden intr-un comunicat. In cursul zilei de sambata,…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…

- Candidatul democratilor la presedintia SUA, Joe Biden, va primi protectie suplimentara din partea agentilor Secret Service vineri in Wilmington, statul Delaware, unde planuieste sa ramana inca o zi pentru un posibil discurs foarte important, conform presei locale, transmite dpa. Biden va primi protectie…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.''Nu…

- Donald Trump si Joe Biden au fost angajati intr-un duel extrem de strans, care se prelungeste, fara ca un invingator sa fie desemnat dintre cei doi candidati cu viziuni opuse ale Americii, relateaza AFP preluat de news.roVezi și: BREAKING - 5 regiuni ale Italiei intra in lockdown: ce se intampla…

- Candidata democrata la vicepresedintia SUA, Kamala Harris, si-a suspendat deplasarile pana duminica din cauza unor cazuri de COVID-19 in anturajul sau, a anuntat joi echipa de campanie a lui Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. Doi membri ai echipei de campanie a Kamalei Harris, printre…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…