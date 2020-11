Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a intalnit marti cu sustinatori de-ai sai din Pennsylvania, unul dintre statele care s-ar putea dovedi a fi decisive in batalia electorala contra republicanului Donald Trump, informeaza dpa. ''Alegem speranta…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, fostul vicepresedinte Joe Biden, a inceput marti ziua scrutinului cu o vizita la mormantul fiului sau Beau, decedat in anul 2015 la varsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relateaza agentia EFE. In dimineata racoroasa a zilei alegerilor,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, i-a indemnat vineri pe americani "sa nu faca pe grozavii " si sa poarte masca, dupa anuntul ca presedintele Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19, noteaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a fost testat negativ vineri dimineata,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Candidatul prezidential al democratilor americani, Joe Biden, si coechipiera sa, Kamala Harris, vor fi testati in mod regulat impotriva infectiei cu noul coronavirus, a indicat un colaborator al acestora, in contextul in care echipa de campanie se pregateste pentru posibilitatea inmultirii evenimentelor…