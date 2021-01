Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden in scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei 16 electori in…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, insista ca va fi reales, dupa ce se va finaliza numararea voturilor, cu toate ca rivalul sau democrat Joe Biden este in frunte in patru dintre statele considerate cheie si unde nu s-au stabilit inca rezultatele, relateaza vineri dpa, "Alegerile…

- Ultimele date arata ca presedintele american Donald Trump pierde teren in Pennsylvania, stat care reprezinta 20 de voturi in colegiul electoral, avand un avans de mai putin de 50.000 de voturi la fiecare noua transa de buletine de vot, relateaza dpa. In Arizona, care reprezinta 11 voturi…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat marti in Ohio, unul din cele mai disputate state in alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox si NBC News, preluate de AFP si Reuters. Victoria ii aduce presedintelui 18 electori. Ohio este unul dintre statele-cheie…

- Cu mai putin de trei saptamani ramase pana la alegerile prezidentiale din SUA, presedintele american Donald Trump va participa miercuri la un miting electoral in statul Iowa, primul eveniment din campania sa dupa ce aceasta a fost intrerupta din cauza testarii pozitive la COVID-19 a liderului de la…