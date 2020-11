Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Barack Obama, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria sa, dupa ce presa americana a scris ca democratul l-a invins pe Donald Trump. Obama a precizat ca Biden se va confrunta cu provocari pe care niciun președinte nu le-a avut vreodata, toate generate de pandemia de coronavirus.…

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- Premierul canadian Justin Trudeau i-a felicitat sâmbata pe Joe Biden și Kamala Harris pentru alegerea lor la președinția și vicepreședinția Statelor Unite, la mai puțin de o ora dupa anunțarea rezultatului de catre mass-media americana, relateaza AFP. În timp ce Berlinul vrea ”un nou…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Mai multe organizații majore de presa, printre care CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statele Pennsylvania și Nevada. A obținut astfel 279 de electori, peste cei 270 necesari pentru a…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Contracandidatul lui Donald Trump la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden, a anunțat, vineri, ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus. Acesta a precizat ca nici soția sa, Jill, nu este infectat[, informeaza The New York Times. „Sunt bucuros sa anunț ca Jill și cu mine…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…