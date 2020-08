Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in cazurile in care cursurile se suspenda, in toata aceasta perioada unul dintre parinți poate sta acasa cu copilul și va primi 75% din salariu, scrie News.roPremierul a precizat ca masura va fi una locala, nu generala, asa cum a fost in perioada starii de urgenta.„Stiti…

- Astazi, 24 iulie, incepe a doua etapa de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii care nu au fost repartizați in sesiunea din 10 iulie. Procedurile pentru cea de-a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta extraordinara de miercuri un raport privind actiunile pe care le-a intreprins in perioada starii de urgenta, 16 martie -15 mai. Sursa video: Guvernul Romaniei/Facebook.com Pe ordinea de zi a reuniunii, figureaza, totodata, proiectul de hotarare privind prelungirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ reglementeaza posibilitatea organizarii concursurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, care prevede ca in perioada starii de alerta pot fi organizate concursurile de titularizare in invatamantul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului, pe perioada starii de urgenta. Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, intr-un schimb de opinii cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucuresti, ca in perioada starii de urgenta deviza a fost "Sanatatea, inainte de toate!", dar acum deviza Guvernului este "Economia, inainte de toate!"."Daca in perioada starii de urgenta deviza…

- "Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatii care au beneficiat de prevederile articolului XI alineat (1) din OUG 30/2020 (...) si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului,…