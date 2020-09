Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice din unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare, se suspenda in perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfașura exclusiv in sistem on-line, a anuntat Ministerul Educației…

- Activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in care sunt organizate sectii de votare pentru desfasurarea alegerilor locale va fi suspendata incepand de vineri, 25 septembrie, si pana marti, 29 septembrie, inclusiv.…

- Alegerile din 27 septembrie inchid gradinițe și școli, pentru citeva zile, in pandemie. Copiii și profesorii din unitațile de invațamant vor face cursuri online. Ministerul Educației transmite ca, in perioada 25 – 29 septembrie, activitatea didactica in unitațile de invațamant desemnate ca secții de…

- Se apropie alegerile locale, iar Ministerul Educației transmite ca in perioada 25 - 29 septembrie activitatea didactica in unitațile de invațamant desemnate ca secții de votare se va desfașura exclusiv online.

- Elevii din școlile unde sunt organizate secții de votare vor invața online, in perioada 25-29 septembrie. Decizia aparține Comitetului National pentru Situații de Urgența - Hotararea Nr. 46 din 22.09.2020 - privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar ...

- Intre 24 si 29 septembrie, scolile si gradinitele de stat din Bucuresti isi vor desfasura cursurile in regim online. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Braila a hotarat desfasurarea cursurilor in sistem online, in perioada 24-29 septembrie, in toate scolile din judet care gazduiesc sectii de votare, potrivit informatiilor facute publice marti de subprefectul judetului Braila Simona Draghincescu,…

- Școlile din Capitala care gazduiesc secții de votare pentru alegerile locale din 27 septembrie vor avea cursurile suspendate in perioada 24-29 septembrie. Decizia a fost luata de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența. O alta hotarare aprobata a fost intrarea Liceului Traian Vuia…