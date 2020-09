Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut prima conferinta de presa, dupa terminarea alegerilor locale. Seful statului a felicitat partidele de dreapta pentru scorul obtinut si s-a folosit de ocazie pentru a critica din nou PSD

- Președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație dupa alegerile locale, care au avut loc duminica, 27 septembrie 2020. Iata, declarația integrala: „ Ieri au avut loc alegerile locale, in Romania, in condiții speciale, generate de epidemia Covid-19. Vreau sa subliniez de la inceput ca ceea ce am…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Cotroceni, ca „valul de schimbare” de la alegerile locale trebuie sa continue la alegerile parlamentare prin oprirea „majoritatii toxice” din actualul legislativ.„Incurajez partidele democratice sa continue dialogul, pentru a oferi romanilor…

- Klaus Iohannis a vorbit, luni seara, la Palatul Cotroceni, despre alegerile locale și a proclamat victoria PNL, pe care il numește cel mai mare partid din Romania. Iohannis a cerut eliminarea PSD, pentru ca ”Romania sa se modernizeze” și a precizat ca ultima etapa se va juca in iarna, la alegerile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca votul de ieri a fost un vot de blam la adresa minciunii, dezinformarii, stagnarii și incompetenței. Epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv pentru ca Romania sa se modernizeze „E doar o victorie de etapa a dreptei. Incurajez partidele democratice…

- Dominic Fritz a spus luni, la Digi24, ca alegerea sa in funcția de primar al Timișoarei „incheie definitiv tranziția post comunista in Timișoara și poate și in Romania”. El a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu PNL cu privire la colaborare, deoarece USR-PLUS mai are nevoie de un singur loc de consilier…

- Sociologul Barbu Mateescu a facut intr-un interviu pentru emisiunea Adriana Nedelea LA FIX o analiza a candidaților și a șanselor de caștig la alegerile locale și a estimat ca va fi un scrutin cu prezența mai mare la vot, bazandu-se pe ce s-a intamplat la alegerile organizate in Europa in pandemie.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…