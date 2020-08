Stiri pe aceeasi tema

Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru candidatii si echipele lor in timpul actiunilor aferente campaniei electorale, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in Parlament, ca in scoli va fi necesar portul mastii pentru elevi, pentru profesori si pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie sa fie montate despartitoare de plexiglas in clase.

- Astazi, 01.08.2020, in urma exprimarii voturilor a membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Dambovița, a fost aprobata hotararea CJSU nr. 22/01.08.2020, care vizeaza urmatoarea masura:

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a hotarat ca de la 1 august sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise. “Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a hotarat ca de la 1 august sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise.

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a aprobat hotararea privind obligativitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru pastrarea distanțarii fizice in zonele aglomerate. Una dintre acestea se refera la posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel spații aglomerate, chiar daca sunt in aer liber. Totuși, autoritațile locale vor fi…