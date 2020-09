VIDEO AlegeriLocale2020/ Campanie Declic privind viza de flotant Comunitatea Declic anunta ca a demarat o ampla campanie de mobilizare a tinerilor la alegerile locale din Bucuresti, prin care incearca sa convinga nu mai putin de 140.000 de tineri sa isi faca viza de flotant si sa voteze in localitatea in care traiesc. "Datele statistice arata ca in Bucuresti sunt peste 140.000 de tineri care, desi locuiesc in oras de mult timp, nu pot vota la alegerile locale pentru ca nu au viza de flotant. Prin inactiune, autoritatile ignora un procent considerabil de locuitori ai Bucurestiului. Astfel, tinerii nu sunt incurajati sa voteze, iar problemele lor ar putea ajunge… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care doresc sa voteze la alegerile locale de anul acesta, din 27 septembrie, vor putea sa o faca doar in localitatea trecuta in buletin. In plus, cei care vor sa voteze pot sa afle detalii despre locul in care pot vota, la ce secție de votare sunt arondați, consultand site-ul oficial al Registrului…

- 557 de sectii de votare vor fi amenajate in judetul Constanta la alegerile din 27 septembrie 210 sectii de votare se vor afla in municipiul Constanta In judetul Constanta sunt 624.606 persoane cu drept de vot pe listele permanente Pentru judetul Constanta necesarul de buletine de vot este de 686.997Alegerile…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Alegerile locale vor avea loc in data de 27 septembrie, iar in cursa pentru functia de primar general al Bucurestiului au intrat 18 candidati, validati de Biroul Electoral al Minicipiului Bucuresti. Printre acestia, se afla si candidati independenti.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile locale din data de 27 septembrie, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor…

- Traian Basescu a confirmat la "Punctul Culminant", in direct la Romania TV ca va candida la Primaria Capitalei, precizand ca are patru adevereinte de necolaborare cu Securitate si un proces pe rol la Inalta Curte de Justitiei, in care nu s-a dat o sentinta definitiva, deci nu ar exista impedimente…

- Primarul general, Gabriela Firea, afirma ca este un ”razboi al stelelor” pentru Primaria Capitalei, iar toti cei care au anuntat ca vor sa candideze urmaresc un scop ”eminamente politic”, ”sa ajunga mai sus”. Firea sustine ca toti cei care si-au anuntat candidatura nu au o dorinta reala de a rezolva…

- Alegerile parlamentare anticipate trebuie sa aiba loc cit de curind se poate. Ținerea oamenilor in captivitatea intereselor de grup este o crima... Astfel a comentat Alexandru Fetescu, secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Moldova, decizia Curții Constituționale, potrivit careia anticipatele…