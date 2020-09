Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, „Angajamentul pentru Noul Bucuresti”, prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni.

- Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 2, si-a lansat miercuri candidatura, criticand administratia locala din ultimii 20 de ani si anuntand obiective precum: un serviciu de salubritate eficient, sustinerea comunitatii de afaceri, cresterea suprafetei de spatii verzi.…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Candidatura lui Ciprian Ciucu (foto) la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele…

- Alianta USR PLUS si Partidul National Liberal au inceput, joi seara, in Piata Universitatii, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. La eveniment, alaturi de candidatul dreptei la PMB, s-au aflat presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, presedintele…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…

- În linie dreapta spre alegerile locale, care ar urma sa aiba loc, potrivit calculelor din acest moment în septembrie, negocierile pentru marea alianța a dreptei în București sunt departe de a fi finalizate. Pâna acum, PNL, USR-PLUS și PMP sunt pe aceeași lungime de unda doar…