- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, perceput o vreme drept principalul rival al lui Donald Trump in cursa pentru nominalizarea republicana, a anuntat duminica ca abandoneaza cursa pentru Casa Alba și il va susține pe Donald Trump.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii DNA, in dosarul penal in care este acuzat de cumparare de influenta. La iesirea din sediul DNA, IPS Teodosie a declarat ca procurorii anticoruptie nu l-au intrebat „absolut nimic” si ca dosarul penal in care este cercetat…

- Cu 51 % din voturi, Donald Trump i-a devansat pe rivalii sai Ron DeSantis (21 %) și Nikki Haley (20 %) și a obținut, luni, o victorie in adunarile electorale din Iowa, primul vot in cursa prezidentiala din SUA, consolidandu-si statutul de mare favorit al republicanilor la alegerile prezidentiale din…

- Un avion de calatori a decolat in 2024 și a aterizat in 2023, dupa un zbor lung de aproape opt ore. Cursa companiei ANA, compania naționala a Japoniei, a plecat din Tokyo la 1 ianuarie 2024 și a aterizat la Los Angeles la 31 decembrie 2023, strabatand aproape 8.000 de mile. Aparent anomalie, acest lucru…

- Administrația Biden a fost avertizata de diplomații americani aflați la post in statele din Orientul Mijlociu despre creșterea nivelului de ura a lumii arabe impotriva Statelor Unite ale Americii, potrivit CNN. O telegrama ajunsa la Casa Alba arata ca sprijinul total pe care SUA il acorda Israelului…