VIDEO Alegeri SUA: Patru state au dat startul votului anticipat în persoană Procesul de votare anticipata în persoana a început vineri în patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, scrie Agerpres citând DPA. Alegatorii se pot prezenta la urne în Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming.



Vineri dimineata, sute de persoane au format cozi de asteptare la o sectie de vot din Fairfax, Virginia, potrivit relatarii CNN.



Oficiali locali le-au spus reporterilor postului ca nu au vazut niciodata atât de multi alegatori prezentându-se în prima zi.



Cele mai multe state americane

