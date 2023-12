Video | Alegeri anticipate ]n Serbia: Partidul de guvernamant al presedintelui Vucic urmareste sa obtina un nou mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca se așteapta ca producatorul auto Stellantis sa produca o mașina electrica Fiat Panda in orașul central Kragujevac, transmite Reuters. Vucic, care a vorbit dupa ce s-a intalnit cu premierul italian Giorgia Meloni, nu a vorbit despre o data exacta…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat miercuri decretul de dizolvare a parlamentului si de convocare de alegeri anticipate la data de 17 decembrie, care ar urma sa-i consolideze autoritatea in timp ce cauta o cale de normalizare a relatiilor cu Kosovo, principala preconditie pentru aderarea…

