- Ludovic Orban a afirmat, luni, ca nu exclude un posibil proiect de lege asupra caruia Guvernul sa iși asume raspunderea privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi.„Nu exclud nimic”, a declarat Ludovic Orban, luni la Parlament, intrebat la finalul BEX al PNL daca Executivul ar…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- PMP face apel catre Guvern dar si catre PNL, USR, ALDE si PRO Romania sa sustina demersul prin care se cere revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. ”Avem un proiect de lege al PMP, adoptat deja de Senat care poate fi dezbatut si votat in Parlament”, a spus Basescu.

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax.„PNL are…

- "Mesajele pe care le am pentru primariI de municipii sunt in mesajE generale pe care le voi da si celorlalti primari, de exemplu ca eu imi doresc ca primarii sa fie alesi in doua tururi sau ca imi doresc foarte mult sa existe un parteneriat real intre administratia centrala, prin Guvern, si administratia…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…