VIDEO: ALDE România susține că fuziunea locală ALDE- PSD e ilegală. Ivan și Suciu susțin contrariul PSD BN a ”inghițit” ieri membrii ALDE BN, prin-un contract de fuziune. ALDE Romania susține ca e ilegal. ”Nu ne apucam sa facem așa ceva daca nu aveam o baza legala” susțin Suciu și Ivan. Marți seara, la nivel național, ALDE Romania a decis fuziunea cu PNL. Ieri, la sedfiul PSD BN, ALDE BN a fdecis fuzionarea cu social-democrații, dupa un ”parteneriat și o buna colaborare de mai bine de 10 ani”. VIDEO: ALDE + PSD = LOVE in BN. Național, ALDE fuzioneaza cu PNL La scurt timp dupa ce fuziunea celor doua a aparut in spațiul public, ALDE Romania a trimis un comunicat, anunțand ILEGALITATEA acestui… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a semnat contractul de fuziune prin absorție intre PSD și ALDE, la nivel județean. Asta dupa ce la nivel național, ALDE a mers ”de mana” cu PNL. La nivel național, formațiunea politica ALDE a ales fuziunea cu PNL. Astazi, la sediul PSD BN, formațiunea filiala județeana ALDE a semnat contreactul…

- Compania Frasinul a realizat in premiera in Romania un drum cu o durata de viața cu 50% mai mare decat cele clasice. Mai mult, drumul are costuri de intreținere cu 30% mai mici, rezistența la traficul greu, dar și o distanța de franare mai scurta. Drumul unde a fost realizat tronsonul experimental leaga…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca Romania are nevoie de dialog și viziune, nu de puterea pumnului. „Palatul Parlamentului, martorul unor scene nedorite generate de participanții la protestul organizat de AUR.Cu siguranța, imaginile cu protestatarii care urca pe gardul instituției…

- Proteste astazi, la Parlament, impotriva vaccinarii obligatorii și a certificatului verde. Daniel Suciu l-a mustrat pe liderul AUR și a anunțat in plen faptul ca mașinile din curtea Senatului sunt vandalizate. Susținatorii AUR protesteaza azi la Parlament impotriva vaccinarii obligatorii și a obligativitații…

- „In perioada imediat urmatoare, vom scoate la concurs 40 de posturi de soldați profesioniști (servanți)”, au transmis cei de la ISU Bistrița-Nasaud. Cei care sunt interesați de o asemenea cariera, sunt sfatuiți sa urmareasca pagina oficiala de Facebook . Detalii vor fi disponibile in curand și pe site-ul…

- In emisiunea OAMENI din Bistrița-Nasaud, unde invitat a fost tanarul Andrei Pantea, Bistrițeanul.ro a oferit premiu un coș cu mere celui mai interesant comentariu. Caștigator a fost Marcel Vaida din Nasaud. Pe fir a intrat Poliția Romana, iar comisarul șef Ciprian Buta, cel ce conduce departamentul…

- Pagubele produse in Ocolul Silvic Telciu sunt E-NOR-ME. Tot mai multe ilegalitați ies la suprafața, dupa controalele intensificate din ultima perioada. Toți vor ca dreptatea și legea sa troneze la Telciu. Culmea, legislația ar fi cea care ar pune „bețe-n roate„. Bistrițeanul.ro a demarat campania MAFIA…

- Are succes pe plan muzical, dar și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe Youtube a fost in trending. Este vorba despre Georgiana Lobonț, cantareața de muzica populara din Ardeal. Are 27 de ani, e casatorita, are doi copii, iar reușita pe plan profesional ii aduce și mari…