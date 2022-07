Albumul "Greatest Hits" al formatiei Queen, lansat in 1981 (si reeditat in 2011) a depasit pragul de 7 milioane de vanzari in Marea Britanie. Este primul disc care stabileste un astfel de record in tara. Albumul a depasit 6 milioane de vanzari in 2014, informeaza News.ro.

