VIDEO Alarmă, la miezul nopții, într-un cartier din Brașov! Bărbat găsit inconștient într-un apartament! Mobilizare exemplara a pompierilor brașoveni, in urma cu doar cateva minute. Prin 112 a fost anunțat un posibil incendiu intr-un apartament situat la etajul 4, pe strada Trifoiului din municipiul Brașov. S-au deplasat la fata locului doua autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD. Este vorba de o cratita uitata pe foc. In urma acestui eveniment, un barbat a fost gasit inconstient in aparatament. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale victimei, care are 65 de ani. Nu s-a impus evacuarea locatarilor din bloc. Din fericire, victima si-a revenit, este constienta si va… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

