VIDEO. Alarmă falsă la Istanbul, la două zile după atentat: explozii în cartierul Fatih, 3 mașini în flăcări La numai doua zile dupa atentatul terorist cu bomba din centrul Istanbulului in care au murit șase persoane, in metropola turca a avut loc in marți seara o noua alarma. Imediat au fost raspandite informații pe rețelele de socializare și in unele mass-media ca ar fi avut loc un nou act terorist, dar au fost […]

