Video | Alarmă falsă cu coronavirus la Reșița. Un tânăr a vrut să se răzbune pe tatăl său și a mințit autoritățile Un tanar din Reșița a pus pe jar autoritațile, dupa ce a anunțat ca tatal sau, care s-a intors recent din Germania se plimba nesingherit pe strada. Imediat echipajele de poliție și de jandarmi l-au ridicat pe barbat și l-au dus la spital pentru analize. Insa prietenii acestuia le-au spus polițiștilor ca barbatul nu a fost plecat nici macar o zi in strainatate.Alarma s-a dat ,ieri, in jurul pranzului in Reșiția. Tanarul a sunat la apelul unic de urgența 112 și le-a spus opertaorilor ca tatal sau s-a intors recent din Germania și ca in loc sa stea in izolare, se plimba zilnic pe strazi.Imediat la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

