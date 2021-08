Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 4-lea deținut, care a evadat acum doua saptamani dintr-o pușcarie din Federația Rusa, a fost prins de catre organele de drept din Rusia, scrie presa din regiune. Acesta se ascundea intr-o casa pe pamant, in regiunea Novgorod.

- Doi dintre deținuții care au evadat acum o saptamana dintr-o pușcarie din Federația Rusa au fost prinși de catre organele de drept de la Moscova. Este vorba despre doi moldoveni, Denis Grozavu, in varsta de 35 de ani și Ivan Țurcanu, in varsta de 34, scrie presa rusa.

- Un moldovean de 32 de ani, originar din raionul Slobozia, anuntat in cautare internationala din anul 2016, a fost retinut in Federatia Rusa. Acesta era anuntat in cautare de Inspectoratul de Politie Bender pentru savarsirea unui omor pe teritoriul raionului Causeni.

