VIDEO. Al doilea oraș ucrainean ras de ruși de pe suprafața pământului Armata rusa a distrus total orașul Rubizhne din regiunea Lugansk. Autoritațile ucrainene spun ca, din cauza pierderilor suferite, localitatea poate fi catalogata drept „al doilea Mariupol”. „Rubizhne a impartașit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost complet distrus, nu exista cladiri care sa poata fi salvate, multe case nu pot fi restaurate. Exista cimitire in curți”, […] The post VIDEO. Al doilea oraș ucrainean ras de ruși de pe suprafața pamantului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

