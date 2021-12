Stiri pe aceeasi tema

- ”Domnule Sorin Grindeanu, va plac aceste imagini? Sunteti mandru de bataia de joc la adresa acestor calatori? Si daca vreunul dintre ei se infecteaza, cine va raspunde pentru zadarnicirea combaterii bolilor? Cand organizarea e proasta, oameni nevinovati au de suferit. Cand nepriceperea e mare, oamenii…

- Sute de persoane au ajuns sa stea la cozi uriașe, vineri, la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni, pentru formalitațile de intrare in țara, impuse in contextul pandemiei. Consultantul turistic Razvan Pascu a postat pe Facebook imagini cu aglomerația din aeroport și critica dur autoritatile pentru…

- Liderul USR Dacian Ciolos a declarat ca Florin Roman nu este o victima, ci „un exponent al clasei politice romanesti care a distrus ce avea Romania mai bun". El a adaugat ca nu este impresionat de faptul ca Roman l-a amenintat ca il da in judecata. „Florin Roman nu este o victima. Florin Roman este…

- Un tanar camionagiu roman a fost arestat in Franța marți noaptea, dupa ce a fost prins cand fura motorina din rezervorul unui TIR. Chiar șoferul de la care era sustras combustibilul, tot roman, a povestit totul și l-a fotografiat pe hoț. In ziua in care in Romania o rețea de șoferi de TIR din Argeș…

- Premierul interimar Florin Cîțu a precizat sâmbata, pe Facebook, ca a aprins o lumânare în memoria celor care au murit la Colectiv în urma cu 6 ani, afirmând ca ”durerea este la fel de puternica”. Postarea sa a stârnit însa un val de revolta…

- Dupa trei zile in care vaccinarea anti-COVID 19 a depașit record dupa record in Romania, miercuri, este din nou coada la centrul de vaccinare din Piața Obor. Oamenii continua sa vina in numar mare sa se imunizeze dupa ce au intrat in vigoare noile restricții pentru nevaccinați.