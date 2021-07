VIDEO Afganistan: Negocieri la Doha între guvern şi talibani în pofida luptelor Reprezentanti ai guvernului afgan si ai talibanilor urmeaza sa se intalneasca sambata in Qatar pentru discutii, intr-un moment in care lupte violente ii opun pe teren si fortele straine se retrag din Afganistan, noteaza AFP. Cele doua parti se intalnesc regulat de mai multe luni la Doha, capitala Qatarului, dar surse apropiate discutiile au lasat sa se inteleaga ca aceste treneaza, talibanii castigand teren pe campul de lupta. Vineri, fortele afgane au incercat in mod special, cu pretul unor ciocniri violente, sa recupereze localitatea strategica Spin Boldak (sud), punct de control spre frontiera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

