VIDEO Afganistan: Mii de afgani disperaţi, blocaţi între talibani şi forţele americane pe aeroportul din Kabul Mii de afgani sunt blocati joi pe aeroportul international din Kabul intre punctele de control ale talibanilor si un tarc de sarma ghimpata ridicat de armata americana, incercand cu disperare sa se urce in orice avion care decoleaza, pentru a fugi de regimul fundamentalist ce se reinstaleaza in tara, relateaza AFP din capitala afgana. Si mai numerosi sunt afganii care asediaza ambasade straine la Kabul, prada zvonurilor despre acordarea de vize sau macar de permise pentru a ajunge la aeroport. Pe retelele sociale circula informatii neconfirmate despre mai multe persoane ucise pe aeroport, in timp… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

