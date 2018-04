Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane, dintre care 10 jurnalisti, si-au pierdut viata luni in Afganistan intr-o serie de atentate sangeroase la Kabul si in sudul tarii, relateaza AFP. Un dublu atentat sinucigas a lovit capitala afgana luni dimineata, fiind ucise cel putin 25 de persoane, inclusiv fotograful…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- Cel putin 21 oameni au fost ucisi si 27 raniti in aceasta dimineata, intr-un dublu atentat sinucigas in Kabul. Bilantul este inca provizoriu. Atacul fost comis in centrul capitalei afgane, in apropierea sediului serviciilor de informatii.

- Ministerul Sanatatii afgan a anuntat ca cel putin 21 de persoane au fost ucise, inclusiv un fotograf AFP si alti trei reporteri, si 27 sunt ranite in urma dublului atentat sinucigas comis luni dimineata la Kabul, in zona Shashdarak din apropierea Ambasadei SUA si agentiei afgane de informatii...

- Doua atentate sinucigașe au avut loc la scurt timp unul de celalalt in centrul capitalei din Afganistan. Potrivit bilanțului provizoriu oferit de ministerul Sanatații, 21 de persoane au murit și alte 27 au fost ranite. Din primele informații, ce-a de-a doua explozie a vizat jurnaliștii. Doua atentate…

- Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57 de morti, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii Publice, citat de dpa. Cel putin alte 119 persoane au fost ranite in atacul produs intr-un cartier predominant siit din vestul capitalei afgane, la un centru de distribuire…

- Cel puțin o suta de persoane, printre care mulți erau copii, au fost ucise luni, in urma uni bombardament intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice. Incidentul a avut loc in nord-estul Afganistanului. Raidul a avut lor luni la pranz, in timpul unei ceremonii pentru inmanarea…