​VIDEO Afganistan: Cel puţin 40 de morţi într-o serie de explozii în apropierea unei şcoli gimnaziale din Kabul Cel putin 40 de persoane au murit si câteva zeci au fost ranite într-o serie de explozii care a avut loc sâmbata în apropierea unei scoli gimnaziale din capitala afgana Kabul, potrivit Reuters și News.ro.



Atacul a avut loc în timp ce elevii paraseau scoala, iar în imaginile aparute pe retelele de socializare pot fi vazute multe ghiozdane abandonate.



Cei mai multi dintre raniti sunt fete, a spus un purtator de cuvânt al Ministerului afgan al Educatiei.



