VIDEO Afaceristul care a sărit în aer cu tot cu mașină ar fi victima unui ATENTAT. Martorii dau declarații la poliție Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din […] The post VIDEO Afaceristul care a sarit in aer cu tot cu mașina ar fi victima unui ATENTAT. Martorii dau declarații la poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…

- Nu se știe excat cum s-a produs explozia autoturismului. Unii martori spun ca ar fi avut loc un incendiu la mașina, urmat de explozie, alții susțin ca autoturismul a explodat dintr-o data, imediat ce afaceristul a urcat in mașina. Este vorba despre un cunoscut om de afaceri din Arad, proprietar al unei…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a vorbit miercuri, intr-o conferința de presa, despre scandalul uciderii ursului Arthur despre care a spus ca nu poate ști nimeni daca era cel mai mare din țara. Ministrul a mai spus ca nu il intereseaza nici cum il cheama “Arthur sau Ionița”, ci doar daca extragerea…

- Presa din Spania titreaza mare pe prima pagina “Se intorc la Hagi”. Cotidianului Estadio Deportivo da ca aproape sigur transferul lui Ianis Hagi la și susțin ca gruparea andaluza este pe urmele internaționalului roman inca din 2018, cand evolua la Viitorul, scrie digisport.ro “Gica Hagi este probabil…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a dat mai multe explicatii duminica, la Targoviste, despre momentul in care i-au ieșit mai multe bancnote din buzunarul de la piept, in timpul unei conferințe de presa. „Sefa mea de cabinet mi-a cumparat online niste produse pentru intretinere stomatologica si a platit cu…