- Andreea Raicu te trateaza de depresie cu 100 de euro/sedinta de 50 de minute Cei care se confrunta cu depresia au optiunea de a merge la un psiholog profesionist, la psihiatru, dupa caz, la lifecoach sau, mai nou, la Andreea Raicu. Vedeta a acumulat informatiile citite in ultimii ani pe acest subiect,…

- Oficial, Selena Gomez este cea mai urmarita persoana pe Instagram din lume, iar acum nimeni nu-i mai sta in cale – artista a doborat recordul deținut de Beyonce, singura care a reușit pana acum sa ia 1 milion de like-uri in nici 20 de minute (va amintiți, cu siguranța, de celebra poza in care artista…

- In weekend, vedetele trustului Intact, au avut parte de petrecere inainte de intrarea in vacanța. Gabriela Cristea a surprins placut cu apariția sa. Gabriela Cristea, prezentatoarea show-ului matrimonial „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars , a fost o prezența admirata la petrecerea trustului…

- Nicoleta Luciu a marturisit in repetate randuri ca nu este adepta tunsorilor scurte, insa chiar ea a aparut cu o astfel de tunsoare. Nicoleta Luciu a fost nevoita sa se tunda, dupa ce a observat ca parul ii cade mult mai mult ca de obicei. Vedeta a inceput si un tratament pentru regenerarea…

- Adriana Bahmuțeanu, "clienta fidela" a tribunalelor a inregistrat o noua victorie. Vedeta a caștigat un proces, prin care ea și membrii familiei ei vor fi supuși unei evaluari psihiatrice la INML.

- Adriana Bahmuțeanu și-a facut șase intervenții estetice intr-o zi.Vedeta a fost invitata la “XNS”, unde a dezvaluit ca este foarte mulțumita de rezultat. Printre interventiile estetice pe care si le-a facut Adriana Bahmuțeanu se numara o masca de aur, un tratament cu apa care elimina toxinele din…

- Constantin "Sarmaluța" Budescu a bifat 27 de meciuri in sezonul recent incheiat de L1, are 10 goluri, 8 pase decisive și un penalty obținut. E MVP-ul FCSB, e cel mai bine cotat jucator din prima divizie, 2,3 milioane de euro, dar continua sa aiba probleme atunci cand vine vorba de kilograme. Acest lucru…

- Inna este o femeie extrem de frumoasE "i un artist complet, dupE cum o aratE topurile muzicale in fruntea cErora se claseazE de cele mai multe ori. i, pentru cE via:a de artist se poate termina oricand, fanii trebuie sE fie surprin"i de fiecare datE cu ceva nou.