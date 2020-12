Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a dat din nou dovada ca nu respecta legile Romaniei, dupa ce, de la preluarea mandatului, s-a implicat in treburile interne ale țarii. De data aceasta, Adrian Zuckerman a sfidat legile și normele sanitare in fața președintelui Romaniei, Klaus…

- Marti, 15 decembrie, la Ambasada SUA are loc ceremonia decernarii Legiunii de Merit (in grad de ofițer) prim-ministrului interimar Nicolae-Ionel Ciuca, pentru recunoașterea meritelor din timpul desfașurarii activitații de șef al Statului Major al Apararii. In timp ce partidele politice negociaza…

- SUA ar putea finanta investitii in energie in Romania Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres. SUA ar putea finanta investitii în energie în România, inclusiv extractia gazelor din Marea Neagra. Un acord cu tara noastra privind cooperarea pentru proiectele…

- Prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed - presedintele Bancii de Import-Export a SUA si Aleshia Duncan - Departamentul Energiei din SUA, informeaza Executivul. Lucian Romașcanu,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a subliniat marti ca Statele Unite vor continua sa sprijine evolutia Romaniei ca "lider la nivel regional si european", el transmitand un mesaj video in care a felicitat poporul roman la sarbatorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri. "In numele…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, a declarat, in cadrul conferinței anuale „Provocari globale in domeniul securitații cibernetice”, organizata online de CERT-RO, ca guvernul anterior ”și-a concretizat…

- Romania si Statele Unite au ajuns la un varf in relatiile lor bilaterale odata cu vizita in Statele Unite de la inceputul lunii octombrie (7-11) a ministrilor Apararii, Nicolae Ciuca, si al Economiei, Virgil Popescu.

- Ministrul Ciuca a subliniat faptul ca, in pandemie, personalul medical este in linia intai, luptand pentru insanatosirea tuturor celor afectati de boala, iar militarii s au implicat in sustinerea lor.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat miercuri, 16 septembrie, la conferinta…