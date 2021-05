Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat, sambata, Centrul de vaccinare din localitatea Floresti, ocazie cu care a declarat ca el a facut o forma destul de grava a bolii COVID-19, dupa care s-a vaccinat, impreuna cu toata familia.



"Nu am mai fost pana acum in acest centru de vaccinare, dar am mai fost in alte centre, si atunci cand eu m-am vaccinat. Ma bucur ca florestenii si clujenii inteleg cat de importanta este vaccinarea, practic, este singura solutie realista ca sa ne reintoarcem la viata pe care am avut-o inainte. Cel putin pentru mine, personal, vaccinarea a reprezentat…