Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a decis ieri sa repuna cauza pe rol si a pus in vedere reprezentantilor centrului medical "sa precizeze daca formuleaza cerere de renuntareldquo;. S a hotarat si emiterea unei adrese catre executorul judecatoresc, pentru a se comunica stadiul in care se afla, la acest moment, executarea silita…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat ca meciul dintre CFR Cluj si FC Botosani, contând pentru etapa a 9-a play-off, a fost amânat din cauza coronavirusului."Meciul dintre CFR Cluj si FC Botosani, contând pentru etapa a 9-a play-off, programat sa se dispute duminica,…

- Direcția de Sanatate Publica anunța faptul ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 9 noi cazuri de imbolnavire cu noul Coronavirus. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 39 și 74 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat și la Spitalul…

- CHIȘINAU, 26 iun. - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca astazi au fost efectuate 1 812 teste, dintre care primar – 1 346 si repetat – 466. Astfel, au fost confirmate 323 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 6 in regiunea transnistreana. © CC0 / Pixabay / Alexas_FotosCați bani de…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 8 cazuri de infectare cu COVID-19 (2 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 17 și 85 de ani, 4 sunt femei…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19 (4 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 4 luni și 80 de ani, 19 sunt…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19. Patru dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private. Au fost confirmate 397 de cazuri de infectare cu coronavirus in județul Buzau. Peste…

- Numar record de pacienți cu COVID-19 confirmați in 24 de ore in Buzau. Conform datelor DSP Buzau, au mai fost confirmate 32 cazuri de infectare cu coronavirus. Cinci dintre bolnavi sunt angajați ai Spitalului Județean, alți 26 provenind din randul pacienților internați in cea mai mare unitate medicala…