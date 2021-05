Fata a fost filmata in timp ce alte doua fete isi bateau joc de ea, au pus-o sa le sarute pantofii si au lovit-o cu pumnii si cu picioarele. Imaginile au fost postate, ulterior, pe Instagram, fiind distribuite de numeroase persoane. Astfel, imaginile au ajuns si in atentia Politiei Brasov. “Polițiști din cadrul Poliției Municipiului […] The post VIDEO Adolescenta batuta și umilita in a doua zi de Paște intr-un parc din Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .