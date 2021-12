VIDEO. Adolescent salvat după ce a căzut 10 metri cu ATV-ul într-o râpă Un tanar de 15 ani a fost recuperat de salvamontiștii din Bușteni, județul Prahova, dupa ce a cazut cu ATV-ul 10 metri intr-o rapa și a suferit o fractura deschisa la un picior. Baiatul a fost preluat cu targa si dus pana la un echipaj SMURD care l-a transportat la spital. Potrivit reprezentanților Salvamont Bușteni, […] The post VIDEO. Adolescent salvat dupa ce a cazut 10 metri cu ATV-ul intr-o rapa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

