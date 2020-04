VIDEO Adina Vălean: 'Lucrăm pentru repornirea turismului în UE' Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat marti, in cadrul unui dialog online cu cetatenii UE, ca lucreaza, alaturi de alti colegi din executivul comunitar, la o serie de linii de orientare pentru repornirea turismului in acest sezon, intrucat este mai bine sa existe o abordare armonizata in domeniu in loc ca fiecare stat sa ia propriile masuri care ar putea crea confuzie in randul cetatenilor. Intrebata in cadrul dialogului cu cetatenii europeni daca executivul UE intentioneaza sa prezinte un plan de relansare pentru turism si transporturi, Adina Valean a raspuns… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

