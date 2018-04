Stiri pe aceeasi tema

- “Nu e de gluma ce mi s-a intamplat. Nu știu ce om ar putea impraștia o asemenea informație eronata ca sa bage in panica atația oameni, atația fani, dar mai ales familia. Daca, prin absurd, copiii mei citeau pe facebook in momentul respectiv și vedeau ca mama lor a murit?! Numai un om bolnav la cap…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- In timpul concertelor, se petrec fel de fel de incidente. Acestea au loc in mod intenționat sau neintenționat. Printr-un astfel de moment a trecut și cantaretul britanic Elton John a fost lovit de un fan in timpul unui concert in Las Vegas.

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele si-a dat cu firma-n cap. La ultimul eveniment la care a participat, Adrian Minune a reusit sa lase pe toata lumea masca cu vestimentatia aleasa.

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…