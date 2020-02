Stiri pe aceeasi tema

- Probele de la "Asia Express" continua sa fie din ce in ce mai grele, iar presiunea pare sa nu le faca tocmai bine concurentilor, motiv pentru care se isca nervi, conflicte si reactii acide la adresa celor din jur! Prin asta au trecut si Florin Ristei si fratele lui, dupa ce au fost enervati peste masura…

- Maria Buza și buna ei prietena, actrița Lia Bugnar, au participat impreuna la Asia Express, unde au dat tot ce au putut pentru a-și duce misiunile la bun sfarșit și a nu fi eliminate.Au trecut cateva luni de cand filmarile s-au incheiat, iar acum, Maria Buza a marturisit la „Rai da' Buni despre dificulațile…

- Cu toate ca "Asia Express" a inceput de doar 3 zile, unii dintre concurenti sunt din ce in ce mai criticati de fani. Este si cazul Addei, care a primit mai multe comentarii rautacioase si injurii, pe retelele de socializare!

- Ultimul test al etapei i-a pus in dificultate pe concurenții de la ”Asia Express, sezonul 3”, intrucat aceștia au fost nevoiți sa fie numai ”ochi și urechi” pentru a asculta un discurs al lui Josh, un preot, pentru a raspunde apoi unei intrebari adresata de Gina. In cazul in care se vor prezenta cu…

- Cea de-a doua ediție Asia Express, difuzata duminica seara,a adus situații complicate pentru concurenții intrați in cursa. Alex Abagiu s-aaccidentat grav, iar la un moment dat a izbucnit in lacrimi din cauza durerii. Totul s-a intamplat cand era pe punctul de a ajunge laGina Pistol, care ii astepta…

- "Asia Express" continua! La fel si peripetiile vedetelor. Cu toate ca a inceput de doar doua zile, deja avem parte de primele certuri. Adda si sotul ei, Catalin Rizea, fac cu greu fata probelor, asa ca, discutiile se aprind din ce in ce mai des!

- A doua ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, a adus și primul accident din competiție, iar protagonist a fost nimeni altul decat Alex Abagiu, cel care a caștigat amuleta, in ediția de sambata.

