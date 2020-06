Stiri pe aceeasi tema

- La 11 ani de la deces, familia Fanicai rupe tacerea! Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, mama și fratele primei soții a lui Florin Salam au facut declarații halucinante. Aceștia au venit cu o serie de acuzații grave la adresa lui!

- Marian Aliuța este casatorit și are trei copii, lucru de care fosta ispita habar nu avea! "Suntem prieteni foarte buni. Și imaginile vorbesc. Eu așa fac cu prietenii mei, ma sarut, sunt mai nebuna, mai vulcanica, mai periculoasa. Am mancat, mi-a fost rau și m-am murdarit, de aia m-am schimbat…

- Scandaluri peste scandaluri in relația soților Stegaru. Dupa mini-vacanța la mare, pare-se ca in loc sa se intoarca relaxați și binedispuși, Viorel și Vulpița sunt mai tensionați ca niciodata. Ce s-a intamplat? Ei bine, și-au aruncat cuvinte grele din cauza unei escapade ale Veronicai.

- Un tata a ajuns in pragul disperarii, dupa ce a ramas fara cei doi copii. Cei mici, acuza barbatul, ar fi fost dati chiar de mama lor in plasament, iar acum s-ar afla in grija unei asistente maternale. Si, nu este singura acuzatie pe care o face tatal. Acesta mai sustine ca femeia l-ar fi vandut pe…

- Culița Șterp este implicat intr-un scandal monstru, dupa ce un fost angajat al familiei sale a declarat ca acesta l-ar fi inșelat cu o suma mare de bani, dar l-ar fi și amenințat de mai multe ori cu bataia.