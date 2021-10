Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a acordat luni cetatenia rusa cantaretei si actritei uruguayene Natalia Oreiro, foarte populara in aceasta tara pentru rolurile sale in numeroase telenovele, relateaza EFE. Natalia Oreiro, care viziteaza periodic Rusia, a prezentat o cerere pentru primirea…

- Autoritatile de la frontiera le-au cerut, sambata, boxerilor din Kosovo sa renunte la emblemele de pe echipamente pentru a putea intra in Serbia unde urmau sa participe la Campionatul Mondial. Sportivii au refuzat, relateaza AFP, citata de News.ro . Din acest motiv, sportivii care reprezinta Kosovo…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Gazprom a majorat pretul pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenta fata de volumele pe care le poate livra, în conditiile înrautatirii crizei energetice din Europa. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca in anturajul sau s-au imbolnavit de COVID-19 "nu unul, nu doi", ci mai multe zeci de persoane, informeaza joi TASS si AFP. "Din pacate, am fost nevoit in ultimul moment sa-mi aman vizita la Dusanbe. Imi pare foarte rau, insa acest lucru are legatura…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, și-a manifestat tristețea profunda și totodata emoția la inmormantarea lui Evgheni Zincev. De el il lega o prietenie indelungata, deoarece cei doi se cunoașteau de cand lucrau la KGB. Evgheni Zincev, ministrul pentru situații excepționale din Rusia a decedat in cadrul…

- Un tribunal din Rusia a amendat Twitter, Facebook si WhatsApp pentru ca nu au stocat datele utilizatorilor rusi pe serverele locale, in conformitate cu legislatia rusa. Autoritațile ruse incearca sa-si consolideze controlul asupra Internetului si sa-si reduca dependenta de companiile si tarile straine,…