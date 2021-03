VIDEO Actrița Brooke Shields reînvață să meargă după ce a suferit un accident Brooke Shields le-a aratat fanilor de pe Instagram imagini din timpul recuperarii de care are parte în aceste momente, actriția fiind obligata practic sa <reînvețe> sa mearga dupa ce a suferit recent un accident.



În vârsta de 55 de ani, Brooke a suferit o fractura de femur.



Actrița nu a precizat opiniei publice ce a pațit mai exact, prezentând doar imagini cu dificila perioada de recuperare prin care trece momentan.



"Câte un pas, pe rând. Noul început este acum", a spus, printre altele, Shields.



De… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile surprinse pe o autostrada din SUA.Un șofer s-a trezit in fața unui pericol venit din cer: un avion de mici dimensiuni a aterizat chiar in fața lui, iar impactul a fost iminent.

- Tiger Woods a fost implcat intr-un accident grav de mașina, in Los Angeles. S-a intamplat marți dimineața, iar jucatorul a fost transportat de serviciile de urgența la spital, a notat Sky News. Tiger Woods a suferit mai multe rani. Tiger Woods, accident grav. A ajuns la spital de urgența Sportivul ar…

- Kylian Mbappe, marea vedeta a fotbalului francez, considera ca titlul de campioana a Frantei se joaca in continuare, in ciuda esecului suferit pe teren propriu de echipa sa, Paris Saint-Germain, in fata formatiei AS Monaco (0-2), duminica seara, in etapa a 26-a din Ligue 1. "Nimic nu este…

- Arne Haugland, de 29 de ani, are un mod mai puțin obișnuit de a se relaxeaza. El face scufundari in apele inghețate ale orașului sau natal, Svalbard, informeaza Mediafax. Ceea ce pentru mulți dintre noi s-ar incheia intr-un mod neplacut, pentru norvegian este un mod de a se destresa. El intra in apele…

- Marele actor francez Alain Delon s-a confruntat cu mari probleme de sanatate. La varsta de 85 de ani, el a declarat ca deja s-a pregatit pentru „marele final” al vieții sale. Artistul a suferit o grea operație la inima, in 2017, iar anul trecut a avut un accident vascular cerebral.