- Netflix si compania Shondaland au anuntat vineri ca personajul starului Rege-Jean Page nu va mai aparea in al doilea sezon al serialului "Bridgerton", scrie news.ro. Conform modei din "Bridgerton", informatia a fost anuntata de Lady Whistledown. Citește și: VIDEO Egiptul pregateste…

- Vestea pe care nu o aștepta nimeni, a venit. Rege-Jean Page, cel care l-a jucat pe Ducele de Hastings in Bridgerton, nu va mai face parte din cast-ul sezonului 2. Nu este inca foarte clar daca personajul sau dispare de tot, sau va fi jucat de altcineva, de vreme ce „consoarta” sa din serial, Daphne,...…

- Actorul britanic Rege-Jean Page, care a interpretat rolul Ducelui de Hastings in popularul serial ''Bridgerton'' difuzat de Netflix si care este in carti pentru a fi protagonistul viitorului film din seria James Bond, a fost selectat de revista Time pe lista celor mai influente personalitati…

- Datorita farmecului lui Simon Basset din Bridgerton, nu este de mirare ca oamenii se intreaba daca Rege-Jean Page, cel care il interpreteaza in serial, are sau nu o iubita. Se pare ca actorul in varsta de 31 de ani iși ține secret relația pe care o are in prezent. „Ducele... The post Cine este Emily…

- Serialul „Bridgerton” se va intoarce cu al doilea sezon. Netflix a anunțat ca in curand acesta va intra in producție, iar fanii vor putea sa se bucure de poveste pentru inca un sezon. Anunțul a fost facut cam așa: Lady Whistledown a pregatit și un mesaj special: Inalta societate este animata de ultimele…

- Ținutele opulente și fanteziste ale serialului Bridgerton contrasteaza puternic cu tendința modei de imbracaminte comoda inspirata de pandemie. In timp ce pandemia a influențat tendințele modei pentru a inclina spre imbracaminte sport și confortabila, popularitatea noului serial Netflix, „Bridgerton”,…