- Actorul Dolph Lundgren a dezvaluit intr-un interviu difuzat in emisiunea „In Depth With Graham Bensinger” ca duce departe de atentia mass-media o lupta impotriva cancerului, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare la unul dintre rinichi in 2015. Starul suedez, in varsta de 65 de ani, a crezut ca suferea…

