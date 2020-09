Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani din Vicovu de Jos a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava la mai bine de un an și jumatate dupa ce a reușit sa scape de polițiștii care il urmareau. Lucian Tarața este cel care in februarie 2019 a provocat un accident in timp ce era urmarit de ...

- Un autoturism s-a rasturnat in afara partți carosabile, pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava, spre Falticeni, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Din accident a rezultat o singura victima neincarcerata, șoferul. Victima a refuzat transportul la spital”, a spus Galeata.…

- Patronul unui magazin din Vicovu de Sus, judetul Suceava, a ajuns dupa gratii, pentru ca intr-un moment de furie necontrolata, a pus mana pe levier si l-a lovit in cap pe unul dintre clientii magazinului sau. Victima s-a stins din viata in ambulanta chemata la fata...

- Patronul unui magazin din Vicovu de Sus, judetul Suceava, a ajuns dupa gratii, pentru ca intr-un moment de furie necontrolata, a pus mana pe levier si l-a lovit in cap pe unul dintre clientii magazinului sau. Victima s-a stins din viata in ambulanta chemata la fata locului.

- Poliția din Timișoara e in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis in zona Garii de Nord. Crima s-a petrecut in toiul nopții, iar victima și autorul sunt inca neidentificate.Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș transmite ca procurorii s-au sesizat din oficiu dupa ce, in noaptea de miercuri…

- Un accident rutier a avut loc in Viișoara. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Șoferul a ajuns la spital. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe DN 17 in dreptul trecerii de pietoni de la blocurile ANL. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Accident rutier in municipiul Bistrita, cartier…

- Un accident rutier a avut loc in Viișoara. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Șoferul a ajuns la spital. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe DN 17 in dreptul trecerii de pietoni de la blocurile ANL. O mașina a intrat intr-un cap de pod. Accident rutier in municipiul Bistrita, cartier…

- Politistii suceveni i-au retinut pentru 24 de ore pe cei doi indivizi care l-au atacat pe cel mai cunoscut activist de mediu din Suceava. Agresorii au lovit masina activistului cu o scandura, i-au spart luneta si un geam lateral. Tiberiu Bosutar a povestit pentru „Adevarul” ce anume a stat in spatele…